Volledige ploeg Team Sunweb afgestapt in Strade Bianche zaterdag 1 augustus 2020 om 20:48

Geen renners van Team Sunweb zijn vanmiddag terug te vinden in de uitslag van Strade Bianche. Alle renners van de ploeg zijn namelijk voortijdig afgestapt. Reden: Het grote aantal mechanische defecten tijdens de wedstrijd.

Team Sunweb had met Tiesj Benoot zelfs een oud-winnaar van de Strade Bianche binnen de gelederen. Ook Søren Kragh Andersen mocht tot de kanshebbers gerekend worden. Slecht getimede lekke banden dwongen hen, net als bij de rest van de ploeg, tot stoppen.

“Ik voelde me goed”, spreekt een teleurgestelde Benoot na de wedstrijd. “Ik zat in het tweede wiel op de vijfde sector van de dag, waar ik wist dat de wedstrijd echt zou beginnen. Helaas kreeg ik na drie kilometer een lekke band. Ik kon van fiets ruilen met Nikias (Arndt, red.), maar op dat moment had ik al veel tijd verloren. Het was niet meer mogelijk om terug te keren. Het is jammer dat we pech hadden, omdat we geloofden in een heel goed resultaat.”

Ook coach Marc Reef baalt van de pech van zijn team. “We zaten echt goed gepositioneerd, maar we hadden heel veel ongeluk. Nicolas (Roche, red.) zat er nog wel goed bij, maar bij hem ging niet lang daarna het licht uit. Helaas konden we niet laten zien waartoe we in staat zijn, maar we zijn nu nog gemotiveerder voor volgende week.

Meer teams zonder renner in de uitslag

Naast Team Sunweb zagen ook Bardiani-CSF-Faizané en Movistar alle renners vroegtijdig de wedstrijd verlaten. Zeven andere teams hebben slechts één renner in de uitslag. De slijtageslag is daarmee ook goed terug te zien in de uitslagenlijst. Slechts 42 renners hebben de finish binnen de tijdslimiet gehaald.