vrijdag 15 september 2023 om 12:03

VolkerWessels pikt voormalig mountainbiker Niek Hoornsman op bij West-Frisia

Niek Hoornsman komt volgend seizoen uit voor VolkerWessels. De 22-jarige renner maakt de overstap van West-Frisia naar het continentale team. Dit seizoen won hij onder meer het eindklassement van de Arden Challenge in België door drie keer in de top-4 te eindigen.

Hoornsman beleefde dit jaar zijn doorbraak bij het clubteam van West-Frisia door finale te rijden in de Omloop van de Braakman (19e) en zesde te worden in de Omloop der Zevenheuvelen. Ook was hij als clubrenner 18e in de Midden-Brabant Poort Omloop en wist hij in België de Memorial Serge Baguet te winnen, een nationale koers.

Volgens West-Frisia stapte Hoornsman vorig jaar ‘schoorvoetend’ over van de mountainbike naar de weg. In 2019 werd hij nog uitgeroepen tot meest talentvolle mountainbiker van Nederlander.

Zijn stap naar de weg resulteert nu in een contract bij een continentale ploeg in 2024. Hoornsman gaat bij VolkerWessels onder meer koersen met Stijn Daemen, Elmar Abma, Sam Gademan en Thom van Herwaarden.