VolkerWessels heeft selectie rond na aantrekken Rindert Buiter

VolkerWessels heeft zich versterkt met Rindert Buiter. De 19-jarige Nederlander komt over van clubteam WPGA (Wielerploeg Groot Amsterdam). Buiter is ook meteen de laatste aanwinst van VolkerWessels voor 2023: de selectie voor komend seizoen is nu compleet.

Buiter werd dit jaar in dienst van WPGA onder meer vierde in de Kasteelronde van Mill en tiende in de Ronde van Limburg. Ook was hij dertiende in de hoog aangeschreven Italiaanse eendagskoers Gran Premio Sportivi di Poggiana, gewonnen door toptalent Nicolo Buratti. “Rindert stond ook in het seizoen 2022 op onze verlanglijst, maar hij had toen al toegezegd aan WPGA”, laat ploegleider Allard Engels weten in een persbericht.

“Rindert is de laatste aanwinst waarmee het team voor 2023 compleet is. Een goede mix voor alle type wedstrijden. Rindert is een getalenteerde en ambitieuze renner die vooral op heuvelachtig terrein goed uit de voeten kan. Wij zochten nog een renner met onder meer specifieke kwaliteiten voor het heuvelwerk en denken deze met Rindert te hebben gevonden.”

“Ik ben naar VWCT gekomen om mezelf verder te ontwikkelen”

Buiter is ook erg blij met zijn nieuwe werkgever. “Volgend jaar is mijn eerste jaar bij een Continental team. Dat is een supermooie stap en ik kijk er erg naar uit om volgend jaar voor VolkerWessels Cycling Team te rijden. Ik hoop me te kunnen meten in de koersen op UCI-niveau en ik wil graag ervaring opdoen op allerlei soorten parcoursen en de rollen in het team. Op die manier kan ik een completere renner worden.”

“Het beste kom ik uit de voeten op heuvelachtige parcoursen. Ik houd van steile klimmetjes en explosieve inspanningen. Verder kan ik ook heel goed aankomen in een sprint met een uitgedunde groep. Ik ben naar VWCT gekomen om mezelf verder te ontwikkelen. Volgend jaar ben ik tweedejaars belofte en wil ik mezelf verder verbeteren. De VWCT-renners rijden als één team en ik kijk er erg naar uit om daar aan bij te dragen.”

Selectie VolkerWessels voor 2023 Buiter, Jarno Mobach en Thimo Willems zijn in 2023 nieuw bij de VolkerWessels. Daartegenover staat het vertrek van Bart Lemmen (naar Human Powered Health), Roel van Sintmaartensdijk (opleidingsploeg Intermarché-Wanty-Gobert), Nils Wolfenbuttel (Allinq Continental Cycling Team) en Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling). Jord Baak

Rindert Buiter

Zak Coleman

Timo de Jong

Youp de Vos

Tijmen Eising

Jasper Haest

Jente Klaver

Max Kroonen

Bert-Jan Lindeman

Jarno Mobach

Peter Schulting

Nick van der Meer

Daan van Sintmaartensdijk

Coen Vermeltfoort

Thimo Willems