VolkerWessels flirt met ProTeam-status: “Kans is 50-50 voor komend jaar”

De kans bestaat dat VolkerWessels in 2023 al koerst op een ProTeam-licentie. De ambitie van het Nederlandse continentale team was al bekend en de plannen lagen er om in 2024 die stap omhoog te zetten, maar mogelijk gebeurt dat al een jaar eerder.

“We denken er serieus over na, maar ik kan nu nog niet zeggen welke kant het opgaat”, tekent CyclingOnline op uit de mond van Dinand van den Berg, de teammanager van VolkerWessels. “Zeg maar dat de kans 50-50 is dat we komend jaar een niveau hoger gaan rijden. Een niveau hoger is echt een flinke stap die je moet zetten. Financieel, maar ook organisatorisch.”

“Je verplicht jezelf ook op personeel en renners in dienst te nemen. Er is een budget van minimaal 2 tot 2,5 miljoen euro per jaar nodig, maar het kan ook veel meer zijn”, aldus Van den Berg. “Vast staat wel dat als we het doen, het voor meerdere seizoenen gaat zijn.”

Successen met Zijlaard en Vermeltfoort

VolkerWessels heeft dit seizoen al meerdere overwinningen geboekt in UCI-wedstrijden. Zo won Maikel Zijlaard de Dorpenomloop Rucphen en het eindklassement in Olympia’s Tour. Coen Vermeltfoort sprintte naar zeges in de Ronde van Normandië en de Tour du Loir et Cher, terwijl Roel van Sintmaartensdijk de beste was in de Omloop van de Braakman.

Met een eventuele stap naar ProTeam-niveau zou VolkerWessels in een gat springen dat Roompot een aantal jaar geleden achterliet binnen het Nederlandse wielrennen. Ook BEAT Cycling heeft het al enkele jaren over de ambitie om ProTeam te worden, maar dat is er tot op heden niet van gekomen.