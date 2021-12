VolkerWessels compleet na aantrekken Jasper Haest

VolkerWessels Cycling Team heeft zijn selectie voor komend seizoen rond. De Nederlandse formatie heeft vandaag met Jasper Haest nog een laatste aanwinst gepresenteerd. De 22-jarige renner uit Roosendaal reed in 2020 al voor Wielerteam Reggeborgh, de opleidingsploeg van VolkerWessels, en is dus geen onbekende.

Haest hoopte in 2020 al de stap te maken van Wielerteam Reggeborgh naar VolkerWessels, maar dat bleek toen te hoog gegrepen. De jonge Nederlander koos vervolgens voor een avontuur bij WV de Jonge Renner en wist dit jaar wel voldoende indruk te maken op de ploegleiding van VolkerWessels. Haest werd het afgelopen seizoen onder meer veertiende op het Nederlands kampioenschap bij de beloften op de VAM-berg.

“Met Jasper halen wij een renner binnen de gelederen die op alle fronten inzetbaar is. Wij kennen Jasper natuurlijk nog vanuit het Wielerteam Reggeborgh waar hij al een goede indruk heeft achtergelaten. Het was destijds net niet voldoende om gelijk door te stromen naar het Continentale VolkerWessels Cycling Team. Jasper heeft laten zien dat hij is gegroeid en daardoor krijgt hij in 2022 de kans om deel uit te maken van onze wielerploeg”, legt ploegleider Allard Engels uit.

De Haest is vanzelfsprekend erg blij, nu hij heeft getekend bij VolkerWessels. “In 2020 heb ik voor de opleidingsploeg gereden en ik merkte toen dat alles erg goed en professioneel geregeld is. Dat ik een kans krijg om mijzelf op continentaal niveau te ontwikkelen ben ik heel erg blij mee. In mijn ogen is het VWCT hiervoor de perfecte ploeg. Ik hoop mij komend seizoen een paar keer te laten zien in de wat zwaardere koersen en waar nodig de ploeg te ondersteunen!”

Selectie voor 2022

Eerder versterkte de ploeg zich met Zak Coleman, Jente Klaver, Maikel Zijlaard, Youp de Vos en Topcompetitie-winnaar Bart Lemmen. Daartegenover staat het vertrek van Abe Celi, Rens Tulner, Robin Blummel, Bas van der Kooij en Gert-Jan Bosman. Met Coen Vermeltfoort, Timo de Jong, Roel en Daan van Sintmaartensdijk en Tijmen Eising beschikt de ploeg over meerdere speerpunten.