Volgende week beslissing over Amstel Gold Race

Koersdirecteur Leo van Vliet heeft aan WielerFlits aangegeven dat de beslissing over het wel of niet doorgaan van de Amstel Gold Race over het weekend is getild. “In de loop van de week horen we meer nieuws of we de Amstel Gold Race op zondag 18 april kunnen organiseren”, zo laat Van Vliet weten na een onderhoud met de Limburgse autoriteiten.

Het plan dat de organisatie heeft gepresenteerd is een editie zonder publiek en met een lokale omloop van ongeveer 18 kilometer tussen Valkenburg en Maastricht. Vorig jaar, toen de koers in oktober uiteindelijk werd afgelast, lag een dergelijk plan ook op tafel. Daar ging de veiligheidsregio destijds niet mee akkoord. Donderdag gaf Van Vliet tegenover BNR Radio aan dat hij meer dan hoopvol is.