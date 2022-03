Volgend Eritrees toptalent Mulubrhan kroont zich tot Afrikaans kampioen

Het wielrennen in Eritrea beleefde zondag het hoogtepunt in haar geschiedenis. Biniam Girmay werd de eerste Afrikaanse winnaar van een grote, Vlaamse voorjaarsklassieker. Maar er was nog meer succes voor het wielergekke land: een volgend toptalent kroonde zich namelijk tot Afrikaans continentaal kampioen. Henok Mulubrhan kwam zondagmiddag als eerste over de meet tijdens het kampioenschap.

In Egypte staan deze week de kampioenschappen van het continent Afrika op het programma, de tegenhanger van bijvoorbeeld het EK en de pan-Amerikaanse kampioenschappen. Ook de Aziatische kampioenschappen zijn deze week, meer bepaald in Tadzjikistan. Daar won Astana Qazaqstan-renner Yevgeniy Fedorov eerder afgelopen weekend goud op de tijdrit.

Terug naar Afrika: de bekende Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh was het decor voor de wegwedstrijd, terwijl eerder deze week de tijdritten plaatsvonden in de hoofdstad Caïro. Daar bleven in een koers over 150,6 kilometer in de finale elf renners over, waarvan er uiteindelijk negen zouden sprinten om de titel. Daarin was Mulubrhan sneller dan de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg en Hamza Amari uit Algerije.

De 33-jarige Janse van Rensburg zit sinds het stoppen van Qhubeka NextHash zonder ploeg, na acht seizoenen op WorldTour-niveau. “Tweede achter dit beest”, tweette hij na afloop met de bovenstaande foto. “Ik had een goede versnelling in de eindsprint, maar Henok was simpelweg sneller vandaag”. Mulubrhan won eerder deze week ook al zilver op de tijdrit, achter Gustav Basson.

Volgend toptalent uit Eritrea

Mulubhran moet samen met Girmay het wielrennen in Afrika gaan dragen. De 22-jarige Eritreeër geldt namelijk net als de winnaar van Gent-Wevelgem als toptalent. Hij had een profcontract getekend bij Qhubeka NextHash, maar dat kwam te vervallen door het stoppen van die ploeg. De jongeling woont al een paar jaar in het Italiaanse Lucca en staat vooral te boek als een goede klimmer met een sterk eindschot.

Zo werd hij in 2020 al elfde in de door Tom Pidcock gewonnen Giro d’Italia voor beloften. Vorig jaar verzamelde hij een batterij aan ereplaatsten in Italiaanse (beloften)koersen. Ook werd hij zesde in de door Ben Hermans gewonnen Giro dell’Appennino (UCI 1.1) en negentiende in de Tour de l’Avenir. Dit jaar werd hij al zesde in de Tour of Antalya en vijfde in de Tour of Rwanda. Hij rijdt bij het Duitse BikeAid, ‘waar hij niet had moeten rijden’.

