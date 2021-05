Vol programma voor Metec-Solarwatt in mei en juni

Het continentale Metec-Solarwatt mag weer aan de bak na een rustig voorseizoen, waarin de ploeg alleen aan de start stond van de GP Jean-Pierre Monseré. In de komende twee maanden staat de Tielse formatie aan de start van dertien wedstrijden.

Aanstaande zaterdag rijdt het team in België de GP Vermarc, die vorig jaar werd gewonnen door Deceuninck-Quick-Step-renner Florian Sénéchal. Enkele dagen later staat met de Ruddervoorde Koers de volgende wedstrijd op het programma.

Diezelfde dag begint de ploeg ook aan de eerste meerdaagse van het jaar, de Rhône-Alpes Isère Tour. Met de Tour de la Mirabelle staat er ook nog een tweede meerdaagse in Frankrijk op het menu. Een maand later rijdt de ploeg ook nog in de ZLM Tour en Course Solidarnosc et des Champions Olympiques, waar het in 2019 nog succesvol was met Jason van Dalen en Arvid de Kleijn.

Ondertussen strijdt Metec-Solarwatt ook nog mee tussen de profs in de Ronde van Limburg en de Elfstedenronde. Het NK blijft in de derde week van juni een groot doel. Vooral bij de beloften heeft de formatie van Michel Megens goede kans op eremetaal.

Trainingskamp

Om de puntjes op de i te zetten voor het aankomende blok heeft de ploeg in de afgelopen dagen een trainingskamp belegd in Zuid-Limburg. In drie dagen fietste het team meer dan 420 kilometer door de Limburgse en Ardense heuvels.

Programma Metec-Solarwatt

15 mei: GP Vermarc

19 mei: Ruddervoorde Koers

19 t/m 23 mei: Rhône Alpes Isere Tour (2.2)

24 mei: Ronde van Limburg (1.1)

27 t/m 30 mei: Tour de la Mirabelle (2.2)

6 juni: Elfstedenronde (1.1)

6 t/m 13 juni: ZLM Tour (1.1)

16 juni: NK Tijdrijden

19 juni: NK Beloften

20 juni: NK Profs

23 t/m 26 juni: Course Solidarnosc et des Champions Olympique (2.2)

26 juni: Omloop Het Nieuwsblad U23

30 juni: Kemmel Koerse