Vluchtpoging Warren Barguil strandt op Granon: “Gestuit op Jumbo-Visma”

Warren Barguil probeerde woensdag de elfde etappe van de Tour de France te winnen met een lange solo. De Fransman begon na een aanval op de Col du Galibier alleen aan de Col du Granon, maar op die laatste klim werd hij ingerekend door de favorieten. “Ik moest iets proberen”, keek Barguil na afloop terug.

“Ik wilde achteraf geen spijt hebben. En dat heb ik nu niet. Ik had niks meer over met nog zeven kilometer te gaan”, zegt Barguil, die als tiende binnenkwam, op meer dan vier minuten van ritwinnaar Jonas Vingegaard. “Toen ik zag dat Nairo (Quintana, red.) terugkwam, heb ik op hem gewacht. Ik probeerde een beurt voor hem te doen en alles te doen om hem te laten winnen. Helaas werd hij tweede, maar als team hadden we denk ik een goede dag.”

De bolletjestrui

Hoewel Barguil de ritzege misliep, heeft hij wel punten gesprokkeld voor het bergklassement. Wawa wil zich dan ook blijven mengen in de strijd om de bolletjestrui. “De bolletjestrui is zeker een doel, ik heb niet voor niets punten gescoord vandaag. We moeten de start van de etappe van morgen (donderdag, red.) alvast bekijken, want dit wordt een erg belangrijke dag voor het bergklassement. We moeten van voren zitten”, aldus de Barguil. Hij heeft momenteel 30 punten, 13 minder dan leider Simon Geschke.

Tactiek Jumbo-Visma

Vijf jaar geleden won Barguil de bolletjestrui al eens, net als twee bergetappes. “Of ik weer op het niveau van 2017 zit? Ik heb nog steeds een paar gram te veel”, lacht hij. “Maar het is de aanvallende stijl waar ik van hou. We stuitten gewoon op Jumbo-Visma, dat een erg precieze tactiek had vanaf de start. Een heel goede tactiek trouwens, die het klassement totaal op zijn kop heeft gezet.”