Vluchters blijven peloton voor in eerste etappe Simac Ladies Tour

Alison Jackson heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Simac Ladies Tour. In Hardenberg klopte de Canadese renster van Liv Racing Maëlle Grossetête in een sprint met twee. Het sprintende peloton kwam net te laat.

Daags na de proloog ging de vrouwenronde verder met de eerste rit in lijn. Gestart werd in Zwolle en de finish lag na 134,4 kilometer in Hardenberg, en daarmee was deze rit een eerbetoon aan de Zwolse wielerkampioenes Anna van der Breggen en Kirsten Wild. Onderweg waren bergpunten te verdienen op de Lemelerberg. Na 91 kilometer werd de finish voor de eerste keer doorkruist en lagen voor de eerste rensters bonificatieseconden klaar. Dan volgde nog een lus van ongeveer 43 kilometer tot de daadwerkelijke finish.

Drie rensters in de lange vlucht

Om elf uur loste Van der Breggen het startschot voor deze eerste rit, waarin Marianne Vos als de winnares van de proloog in de gele leiderstrui mocht beginnen. Alison Jackson (Liv Racing) was de eerste aanvalster en de Canadese renster zag Maëlle Grossetête (FDJ) en Nina Buysman van Parkhotel Valkenburg even later aansluiten. Jackson ging na 77 kilometer Buysman vooraf in de bergsprint en werd zo de eerste leidster in het bergklassement. De voorsprong van de kopgroep schommelde lange tijd tussen de een en twee minuten.

Grossetête ging aan de tussensprint Buysman en Jackson vooraf bij de passage van de streep. Vervolgens ging Sanne Bouwmeester in de tegenaanval vanuit het peloton. De 25-jarige renster koerst pas sinds deze maand voor GT Krush Tunap, maar liet zich gelijk al zien voor haar nieuwe ploeg. Bouwmeester reed een tijdje tussen de kopgroep en het peloton in, maar moest zich dan laten terugzakken. Op de plaatselijke omloop begonnen de sprintploegen Valcar, Team DSM en Movistar het verschil met de kopgroep terug te brengen.

Op tien kilometer van de streep was het verschil nog veertig seconden tussen het peloton en de kopgroep, waaruit Buysman was gelost. Grossetête en Jackson bleven echter volle bak rijden en wisten hun voorsprong vast te houden tot aan de finish. In Hardenberg had Jackson vervolgens de beste sprint in de benen. Grossetête moest genoegen nemen met de tweede plek. Het peloton kwam te laat om de kopgroep van de overwinning te houden. Lorena Wiebes won de sprint om de derde plaats. Marianne Vos werd vierde.