Vluchter Yevgeniy Fedorov soleert naar ritwinst in Tour du Rwanda zondag 23 februari 2020 om 13:08

Yevgeniy Fedorov heeft de openingsetappe van de Tour du Rwanda op zijn naam geschreven. In hoofdstad Kigali kwam de Kazach solo over de finish, nadat hij als enige overbleef uit de vroege vlucht. De renner van Vino-Astana Motors is tevens de eerste leider.

Yevgeniy Fedorov, Rnus Byiza Uhiriwe en Maral-Erdene Batmunkh sloegen al vroeg de handen ineen. Zij pakten meer dan zeven minuten voorsprong. In de laatste 25 kilometer kwam Fedorov solo voorop te rijden en bij het ingaan van de laatste tien kilometer had hij nog een voorgift van tweeënhalve minuut op het peloton. De Kazach hield stand in de lastige finale en sleepte op fraaie wijze de zege binnen. Een kwart minuut later kwam Henok Mulubrhan als tweede over de finish.

Eerder dit seizoen kwam Fedorov al sterk voor de dag in de Tour de Langkawi. De Kazach won daar de openingsetappe en zou uiteindelijk als tweede eindigen in het algemeen klassement.