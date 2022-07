Vluchter Wout van Aert kleurt de etappe: “Ik zag geen weg meer terug”

Aan de gele heerschappij van Wout van Aert kwam vandaag een einde. De renner van Jumbo-Visma moest het felbegeerde kleinood afgeven in de rit naar Longwy, maar was wel de grote smaakmaker onderweg. “Ik heb wel mooi afscheid kunnen nemen van het geel”, vertelde hij na afloop aan Sporza.

De rit naar Longwy leek op het lijf geschreven van Van Aert, maar de Belg koos onderweg voor een opvallende koerstactiek. De renner van Jumbo-Visma reed namelijk de hele dag in de aanval, in de hoop zo de etappe te winnen, maar bleek uiteindelijk niet opgewassen tegen de verenigde krachten van het peloton. “Ik was uiteraard niet van plan om het geel af te geven, maar de koerssituatie verliep op een bepaald moment op verrassende wijze.”

Geen spijt

“Ik probeerde mee te zitten in de vroege vlucht, maar dat was niet eenvoudig. Je valt toch op in die gele trui. We raakten uiteindelijk met z’n drieën weg, maar ik had toen al te veel krachten verspeeld. Ik zag toen ook geen weg meer terug. Het peloton heeft denk ik nog wel zijn best moeten doen om ons terug te halen, maar ook bij mij deed het pijn. We kregen alleen wel een mooie marge en het was toch even afwachten welke ploegen geloof hadden in de ritzege.”

Toen bepaalde teams besloten om hun krachten te bundelen, wist ik wel dat ze ons onder controle zouden houden. Het is jammer dat Jakob Fuglsang er op een gegeven moment geen geloof meer in had en zich liet uitzakken. Dat was nog een sterke kompaan geweest”, zei Van Aert, die geen spijt heeft van zijn actie. “Ik heb zo nog wel mooi afscheid kunnen nemen van de gele trui.”