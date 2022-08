Vluchter Taco van der Hoorn zag Noors plan stranden: “Durfde het niet af te maken”

Video

Taco van der Hoorn zat in de derde etappe van de Arctic Race of Norway in de vlucht van de dag, zijn habitat. De Nederlander hield het samen met Maurice Ballerstedt vol tot op vier kilometer van de streep. “Ik was echter niet zeker of ik het kon afmaken tegen mijn medevluchters. Deze aankomst was niet echt geschikt voor mij.”

Van der Hoorn bleef na de etappe van zaterdag met andere woorden met lege handen over. Al kreeg de renner van Intermarché-Wanty-Gobert wel de prijs voor de strijdlust. “Ja, daar heb je niet zo veel aan hé”, zei Taco al lachend voor de lens van WielerFlits.

“Het plan was om vandaag in de aanval te gaan. Met de ploeg zijn we vooral naar hier afgezakt met ambitie voor het algemeen klassement met renners als Sven Erik Bystrøm en Quinten Hermans. Met mijn aanval kon ik wat druk zetten op andere ploegen. Wij moesten bovendien dan ook niet werken in het peloton.”

Het zag er lange tijd toch goed uit voor de vluchters. Met nog 40 kilometer te gaan was hun voorsprong nog steeds een kleine vijf minuten. “Ik was echter niet zeker of ik het kon afmaken tegen mijn medevluchters. Deze aankomst was niet echt geschikt voor mij. Op zo’n steile heuvel ben ik gewoon niet zo goed. Ik heb gegokt dat er zou doorgereden worden, maar uiteindelijk pakte het niet zo goed uit”, vertelde Van der Hoorn.