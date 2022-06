Vluchter Scaroni wint slotrit Adriatica Ionica Race, eindzege voor Zana

Christian Scaroni heeft woensdag de slotrit van de Adriatica Ionica Race op zijn naam geschreven. De thuisrijder, uitkomend voor de Italiaanse selectie, was na een lastige rit van 152 kilometer de beste van een kopgroep van dertien renners, die uit handen bleef van het peloton. De eindzege ging naar Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè).

De laatste etappe begon meteen met een klimmetje waardoor het peloton meteen werd uitgedund, maar een kopgroep ontstond pas na zo’n 40 kilometer. Dertien renners reden weg en pakten maximaal vijf minuten voorsprong.

Negasi Haylu Abreha (Qhubeka), Manuele Boaro (Astana Qazaqstan), Alessandro Fancellu, Alex Martín, Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa), Raúl García, Diego López, Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi), Christian Scaroin (Italiaanse selectie), Valjko Stojnic (Corratec), Paul Wright (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) en Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli) vonden elkaar aan de kop.

Peloton komt te laat

Op vijftig kilometer van de meet hadden zij nog vier minuten voorsprong over, maar toen stond nog wel de Croce di Casale (4,4 km aan 4,6%) op het programma. Daarna wachtten nog 40 grotendeels dalende kilometers. De kopgroep begon daaraan met ruim drie minuten voorsprong. Het peloton had in de finale de grootste moeite om het gat dicht te rijden.

Toen de koplopers in de laatste tien kilometer doorkregen dat zij streden om de ritzege, volgde demarrage op demarrage. Niemand wist echter weg te rijden, waarna er gesprint werd om de overwinning. Christian Scaroni, die tot begin maart onder contract stond bij Gazprom-Rusvelo, trok daarin aan het langste eind voor Miquel en Stojnic. Eerder deze week won Scaroni ook al de openingsrit van deze Adriatica Ionica Race.

De leidende positie van Filippo Zana in het algemeen klassement kwam niet meer in gevaar in de finale. Hij bolde in het peloton over de streep en mocht met Natnael Tesfatsion en Vadim Pronskiy het eindpodium op.