Vluchter Dries De Bondt verrast peloton in Ster van Bessèges vrijdag 7 februari 2020

Dries De Bondt heeft de derde etappe van de Ster van Bessèges gewonnen. Na een spannende finale bleef de renner van Alpecin-Fenix zijn vluchtmakker Georg Zimmermann en het peloton nipt voor in aankomstplaats Bessèges. Alexys Brunel blijft leider.

In de derde etappe van de Franse rittenkoers stond de vorig jaar overleden Raymond Poulidor centraal. De winnaar zou na afloop namelijk de ‘Souvenir Raymond Poulidor’ uitgereikt krijgen. Op de route over 162 kilometer lagen de nodige klimmetjes te wachten, waaronder de Col de Trélis vanuit de start en een korte helling op ongeveer vijftien kilometer van de aankomst.

Kopgroep pakt royale voorsprong

Baanspecialist Robbe Ghys tekende voor de eerste aanval en zag Georg Zimmermann, Dries De Bondt en Marti Marquez aansluiten. Zij waren ook de eerste renners op de top van de Col de Trélis na 6,4 kilometer. Aan de eerste passage van de aankomst, na 42,9 kilometer, was hun voorsprong al opgelopen tot zeven minuten. Even later werd zelfs de negen minuten aangetikt.

Daarmee reed Georg Zimmermann, de best geklasseerde renner vooraan, virtueel in de leiderstrui. Na zestig kilometer vond het peloton het welletjes en begon het geleidelijk de tijdsverschillen terug te brengen. Halfkoers was de voorsprong teruggebracht tot zeven en een halve minuut. Het waren vooral de renners van Groupama-FDJ van leider Alexys Brunel, EF Pro Cycling en Nippo Delko One Provence die het vuile werk opknapten.

Bij het ingaan van de laatste twintig kilometer hadden de vluchters nog steeds een fraaie voorsprong van drie minuten. Op zestien kilometer van de finish lag nog een klimmetje en daar versnelden Zimmermann en De Bondt. Zo werden Ghys en Marquez op achterstand gezet, maar even later konden zij terug aansluiten. Het peloton daarachter was intussen op hol geslagen en kwam rap dichterbij.

Sensatie is in de maak

Op 6,7 kilometer van de finish kwam de kopgroep voor de voorlaatste keer voorbij aan de aankomstlijn voor een korte slotronde. Het tijdsverschil was geslonken tot onder de minuut. De Bondt viel nog eens aan, waarmee het doek viel voor Marquez. Even later kreeg het peloton de kopgroep in het vizier: konden de overgebleven vluchters de buit wegkapen voor de neus van de meute?

Het was De Bondt die vanuit de rug van Zimmermann en Ghys als eerste de sprint aanging en het uiteindelijk haalde voor Zimmermann, die tweede werd. Ghys werd nog opgeslokt door het peloton, waar Magnus Cort, Roy Jans en Clément Venturini de top vijf vervolledigden. Alexys Brunel kwam in het peloton over de streep en behield de leiding. In het klassement volgt Benoît Cosnefroy op de tweede plaats, Edward Planckaert is derde.

Un nouveau final complètement fou dans cette @Etoile_Besseges !! Les deux derniers échappés du jour ont su résister au peloton jusqu'au dernier moment pour se disputer la victoire ! C'est donc le Belge Dries De Bondt qui s'impose sur cette 3e étape ! 👏 pic.twitter.com/Vy3Yg0ezHO — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 7, 2020