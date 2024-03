dinsdag 12 maart 2024 om 08:20

Vluchter Bentley Niquet-Olden scheurt naar ritzege in Tour de Taiwan, Nederlandse klimmers tonen zich

Bentley Niquet-Olden heeft de derde etappe van de Tour de Taiwan op zijn naam geschreven. De Australiër van CCACHE x Par Küp zat mee in de succesvolle vroege vlucht en klopte zijn metgezellen in een sprint. Adne van Engelen, die op een beklimming naar de kopgroep was toegesprongen, werd vijfde. Mason Hollyman wist zijn leiderstrui (nipt) te behouden.

Op dag drie van de Tour de Taiwan kregen de renners een typische overgangsrit voorgeschoteld. De openingsfase kende geen noemenswaardige beklimmingen en de finale was ook relatief vlak, maar halverwege de etappe zat een flinke klim van elf kilometer aan 11,5%.

Van Engelen en Nijssen proberen over te steken

Voordat men de voet van deze helling bereikte, zagen we de ene aanval na de andere. Na lange tijd wisten negen mannen weg te rijden. Daarbij onder meer profs als Davide De Cassan (Polti Kometa) en Antoine Debons (Corratec-Vini Fantini). Eenmaal op de grootste beklimming van de dag, probeerden twee renners vanuit het peloton de oversteek te maken. Twee Nederlandse renners, welteverstaan. De klimmers Kenny Nijssen (Universe CT) en Adne van Engelen (Roojai Insurance) trokken samen ten strijde.

Nijssen nam een groot deel van de beklimming voor zijn rekening, maar kwam uiteindelijk nét tekort om de aansluiting te maken. Van Engelen slaagde daar wel in. Het lichtgewicht haakte zijn karretje even na de top aan bij de acht overgebleven vluchters. Op een klein klimmetje, zo’n twintig kilometer voor de finish, gingen er vooraan nog twee renners overboord. Zodoende begonnen we met zeven renners aan de ultieme finale. Zij wisten het peloton, waar het Israel-Premier Tech van klassementsleider Mason Hollyman flink gas gaf, nipt voor te blijven.

Sprint met zeven

Omdat ook vooraan het tempo hoog lag, wist niemand meer weg te geraken. We kregen dus een sprint met zeven. In die spurt toonde Bentley Niquet-Olden zich sneller dan De Cassan en Debons. Van Engelen eindigde als vijfde.

Het peloton kwam niet veel later over de streep. Veertien seconden nadat Niquet-Olden zijn zegegebaar kon maken, wist Matteo Malucelli de groepssprint te winnen. Mason Hollyman zat ook in dit pak en behoudt zo zijn leiderstrui. Yuma Koishi, een van de vluchters, is hem wel genaderd tot op vier seconden.