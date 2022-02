Vlasov ziet kansen in UAE Tour na derde plaats: “Kan aanvallen op Jebel Hafeet”

Aleksandr Vlasov heeft zich een goede uitgangspositie verschaft in de UAE Tour. De Russische kopman van BORA-hansgrohe werd woensdag derde in de bergrit naar Jebel Jais en is nu ook derde in het klassement, op dertien seconden van leider Tadej Pogačar. “Ik ben blij hoe het tot nu toe gaat”, vertelt Vlasov.

“Toen het peloton werd uitgedund, had ik Jai Hindley nog bij mij in steun. Hij was erg sterk en kon de vroege aanvallen counteren. Ik voelde mij erg goed en focuste mij op Tadej Pogačar, omdat ik geen tijd wilde verliezen op hem”, aldus Vlasov. “De beklimming was alleen niet lastig genoeg om grote verschillen te maken.”

De winnaar van de Ronde van Valencia werd namelijk derde, achter Pogačar en Adam Yates. Achter hem zat een gaatje van drie seconden op de rest van de favorietengroep. Met nog een bergrit naar Jebel Hafeet te gaan doet hij nog volop mee. “De rit van zaterdag is een goede kans en misschien kan ik dan aanvallen, als ik daar ook goede benen heb. Ik denk dat ik een goede positie heb nu.”

Ook de ploegleiding van BORA-hansgrohe ziet een sterke Vlasov in de UAE Tour. “Aleksandr probeerde Pogačar te volgen en alle grote aanvallen te counteren”, zegt Rolf Aldag. “En dat is goed gelukt door ons teamwork. Als ik nu vooruitkijk, dan zie ik dat we nog twee vlakke etappes en een finish op een steile klim krijgen. En kijken naar het algemeen klassement, mogen we optimistisch blijven.”