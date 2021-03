Vlasov mikt op goed klassement in Parijs-Nice

Aleksandr Vlasov is de kopman van Astana-Premier Tech in Parijs-Nice. De Russische klimmer krijgt in de achtdaagse WorldTour-koers onder meer Alexey Lutsenko, Ion Izagirre en Luis Léon Sánchez met zich mee. “Parijs-Nice wordt een grote test voor mij na al het werk in de winter”, kijkt Vlasov vooruit.

“Ik voel mij eigenlijk wel goed”, zegt de 24-jarige Rus. Hij begon het seizoen met een tiende plek in de Tour de La Provence, gevolgd door ereplaatsen in de Ardèche Classic (zesde) en de Drôme Classic (negentiende). “Het ziet ernaar uit dat ik op de juiste weg ben, op dit moment in het seizoen. Het wordt mijn eerste deelname in Parijs-Nice en zou graag een goed klassement rijden.”

Daarbij zet Vlasov hoog in. “Ik wil mijn beste vorm laten zien en een goed resultaat behalen. We gaan met een erg sterk team naar Frankrijk en het zou fijn zijn als ik de ploeg dan kan bedanken met een goede einduitslag”, geeft hij aan. Ploegleider Dmitriy Fofonov rekent ook op Lutsenko, Sánchez en Izagirre. “Zij weten hoe het is om etappes te winnen in deze wedstrijd. En Omar Fraile kan zichzelf laten zien in de aanval.”

Selectie Astana-Premier Tech voor Parijs-Nice 2021 (7-14 maart)

Samuele Battistella

Omar Fraile

Ion Izagirre

Alexey Lutsenko

Luis Léon Sánchez

Matteo Sobrero

Aleksandr Vlasov