Vlasov kroont zich tot Russisch tijdritkampioen, Taaramäe de beste in Estland

Aleksandr Vlasov mag zich een jaar lang de beste tijdrijder van Rusland noemen. De 25-jarige renner van Astana-Premier Tech verwees Artem Ovechkin en Vladislav Duyunov naar de zilveren en bronzen medaille. In Estland ging de titel dan weer naar Rein Taaramäe.

Vlasov zette de klok stil op 57:48 minuten en bleek 48 seconden sneller dan Ovechkin, die in het verleden uitkwam voor Team Katusha en Gazprom-RusVelo. De 27-jarige Duyunov wist als nobele onbekende verrassend de bronzen medaille in de wacht te slepen. Ilnur Zakarin en Artem Nych, allebei uitkomend voor Gazprom-RusVelo, maakten de top-5 vol.

Het is voor Vlasov zijn eerste nationale titel tegen de klok. De ronderenner is bezig aan een uitstekend seizoen. Eerder dit jaar werd hij al tweede in Parijs-Nice, derde in de Tour of the Alps en vorige maand eindigde hij nog knap vierde in de Giro d’Italia.

Rein Taaramäe wist in buurland Estland naar zijn vijfde nationale tijdrittitel te vlammen. De 34-jarige renner van Intermarché-Wanty-Gobert was in 2009, 2011, 2012 en 2019 ook al eens de beste van zijn land. Taaramäe bleef dit keer Norman Vahtra (+43 seconden) en Artjom Mirzojez (op 1m54s) met ruim verschil voor.