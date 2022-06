Vlasov is ambitieus voor zijn eerste Tour: “Hoop te strijden voor eindwinst”

Aleksandr Vlasov maakt zich op zijn 26ste op voor zijn allereerste Tour de France. Voor de start gaat het vooral over titelverdediger Tadej Pogačar en het sterke blok van Jumbo-Visma, maar de uitgesproken klassementskopman van BORA-hansgrohe is onverminderd ambitieus. “Ik hoop te strijden voor eindwinst”, klinkt het op een persconferentie.

Op basis van zijn uitslagen in meerdaagse rittenkoersen, is Vlasov zeker iemand om in de gaten te houden. De klimmer was dit jaar namelijk al de beste in de rondes van Valencia en Romandië, werd derde in een sterk bezette editie van de Ronde van het Baskenland en vierde in de UAE Tour. Ook in de Ronde van Zwitserland leek hij op weg naar een mooie eindnotering, maar moest hij als leider in de koers de ronde verlaten na een positieve coronatest.

Vlasov heeft echter geen last gehad van zijn coronabesmetting en staat straks dan ook met vertrouwen, en topfit, aan de start van zijn eerste Tour. “Ik was asymptomatisch en heb er dus niks van gevoeld. Ik ben na de positieve test naar huis gegaan, waar ik al wat op de rollen kon trainen. Ik heb zelfs nog een intensief trainingsblok kunnen afwerken. Misschien is het wel een goede zaak dat ik al een infectie heb doorgemaakt, in plaats van in de Tour zelf. Dat kan voor andere renners nog weleens een probleem worden.”

“Ik hoop het tegendeel te bewijzen”

De man uit Vyborg hoopt zijn Tourdebuut dus op te fleuren met een goede eindklassering in Parijs. “De ambitie is er om te vechten voor de eindzege, maar we gaan het meemaken. In mijn eerste Tour zou top-5 ook al goed zijn. We hebben in elk geval een sterke ploeg. Sommige renners kunnen me door de eerste week loodsen, maar ik heb met Lenny (Lennard Kämna, red.) en Felix (Grossschartner, red.) ook enkele jongens voor in de bergen.”

Vlasov ziet in tweevoudig Tourwinnaar en titelverdediger Tadej Pogačar de grootste kanshebber voor het geel. “Maar het is en blijft de Tour. Er kan van alles gebeuren. Er is ook nog Jumbo-Visma. Met Primož Roglič en Jonas Vingegaard zijn ze ook erg sterk. Ik zal slim moeten koersen, wil ik ze kloppen. Sommige mensen denken dat ik niet in staat ben om de Tour te winnen, maar ik hoop toch het tegendeel te bewijzen.”