Viviani ziet het sprintvak veranderen en voorspelt grote toekomst voor Kooij

Elia Viviani is al sinds 2010 actief in de WorldTour en zag het wielrennen in dertien seizoenen flink veranderen. Ook zijn specialiteit, het sprinten, is anders geworden, zegt hij in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “De pure sprinter gaat verdwijnen”, voorspelt de 33-jarige renner van INEOS Grenadiers, die Olav Kooij als toekomstig topsprinter aanwijst.

“Je moet tegenwoordig beklimmingen over kunnen komen en de routes worden steeds zwaarder”, aldus Viviani. “De sprintersritten bevatten 2000 hoogtemeters, dus je kunt niet meer gewoon wachten op het juiste moment. (…) Sprinters zien nu bovendien steeds meer af omdat de koersen niet meer hetzelfde patroon volgen als vroeger. Er is maar een kilometer klimmen nodig om een ​​wedstrijd te laten ontploffen. En teams zijn niet langer ingericht om sprinters te helpen, je krijgt hooguit twee of drie ploeggenoten mee.”

De beperkte steun voor sprinters speelt vooral in grote rondes, vertelt Viviani. “Daar heeft de klassementskopman drie knechten voor de bergen en twee voor op het vlakke. Wat overblijf, is één sprinter en een helper. Daarom mikken sprinters nu vaker op eendaagsen. Sinds de UCI-punten belangrijk zijn, wordt het echter steeds moeilijker om daar te winnen.”

Jakobsen en Kooij

In het interview met La Gazzetta dello Sport, kreeg Viviani, die 87 professionele zeges achter zijn naam heeft, ook nog de vraag wie de snelste sprinter van het moment is. “In een vlakke sprint is Fabio Jakobsen onverslaanbaar”, antwoordde hij resoluut. “Maar voor de toekomst is Olav Kooij de meest complete. Hij is zeer consistent en heeft nog ruimte om progressie te boeken.”