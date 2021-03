Viviani weet weer wat winnen is: “Zo zou het altijd moeten gaan”

Na een moeizaam eerste jaar bij de ploeg boekte Elia Viviani zondag zijn eerste overwinning in de kleuren van Cofidis. In Cholet-Pays de la Loire was de Italiaan de snelste in de eindsprint. Samen met het team hoopt hij dat dit het begin is van een lange reeks.

“Eindelijk is daar weer eens een overwinning! Hier ben ik echt heel blij mee. Zoals vandaag zou het voor mij en de ploeg eigenlijk altijd moeten gaan”, liet Viviani na afloop van de Franse koers weten. “Ik wil mijn niveau blijven verbeteren en strijden voor meer zeges. De ploeg heeft erg goed gewerkt om me perfect aan de sprint te laten beginnen.”

De Italiaan bedankte met name Emmanuel Morin en Fabio Sabatini, die de sprint aantrokken. “Ik ben blij dat ik daarna een goede sprint kon rijden. Nu wil ik dit vertrouwen naar de volgende wedstrijden meenemen en met dezelfde motivatie doorgaan. Ik bedankt de hele ploeg. Net als ik heeft iedereen lang gewacht. Vanaf nu willen we deze goede dynamiek vasthouden.”

Geen finishfoto nodig

Ploegmanager Cédric Vasseur was tevreden. “Onze ploeg was voorbeeldig. We hadden maar een doel, namelijk winnen met Elia. De ploeg heeft fantastisch gewerkt en had alles onder controle. Op de streep was er geen finishfoto nodig. Na een goede seizoensstart weet Elia weer wat winnen is. Deze overwinning is essentieel voor het vertrouwen.”