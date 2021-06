Viviani na tweede seizoenzege: “Voor de moraal is dit uitstekend”

Met sprekend gemak schreef Elia Viviani de openingsetappe van de Adriatica Ionica Race op zijn naam. In de massasprint zette hij zijn aanwezige collega’s op meerdere lengtes. Een flinke opsteker voor de aalvlugge Italiaan op weg naar de Olympische Spelen in Tokio, waar hij de titel op het onderdeel omnium zal proberen te verdedigen.

“Ik kom altijd in goede vorm uit een grote ronde en dat was dit jaar niet anders. Dit is een belangrijke tussenstop op weg naar de Olympische Spelen. Na de Giro heb ik nog maar een keer of drie op de wegfiets gereden om me volledig op de baan te kunnen richten. We hadden ook nog een blok op de weg nodig en dat maakt deze koers met het nationale team ideaal.”

“Als je het tenue van de nationale ploeg mag dragen is dat iets bijzonders”, vervolgt de eerste leider in de driedaagse 2.1-koers. “Van iedere renner in dat truitje weet je dat hij het maximale gaat geven en dat is voor mij niet anders. En natuurlijk kom je niet enkel naar een wedstrijd als deze om te trainen. Als je ergens aan de start staat, wil je winnen ook. En vandaag pakte dat wel heel goed uit. Voor de moraal is dit natuurlijk uitstekend.”

Hoewel bij de Veronees nu alles in het teken staat van Tokio, kon hij in het flashinterview toch al iets prijsgeven. Waarschijnlijk draag ik in oktober weer het nationale tenue voor het WK baanwielrennen. Of ik daarvoor ook het EK en het WK op de weg rijd? Dat hangt af van mijn vorm in Hamburg en Plouay. Als ik daar goed ben, waarom niet, al heeft Italië met Trentin, Nizzolo en Colbrelli al een zeer sterke selectie voor die wedstrijden. Maar eerst is mijn vizier volledig op Tokio gericht. Daarna zullen we wel zien.”