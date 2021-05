Viviani na derde plek: “Het wiel van Molano pakken was een fout”

Elia Viviani toonde in de Giro d’Italia meteen al zijn goede vorm door in de tweede etappe naar de derde plaats te sprinten, net voor Dylan Groenewegen. Na afloop was de Italiaan van Cofidis zijn ploeggenoten dankbaar. “We hebben met elkaar erg goed gewerkt.”

“Attilio (zijn broer, red.) en Simone Consonni waren zeer sterk en voerden het plan dat we tijdens de ploegmeeting hadden besproken tot in de perfectie uit”, liet Viviani via zijn ploeg weten. “In de sprint kwam ik in het wiel van Juan Sebastián Molano terecht en dat was een fout, want toen hij snelheid verloor had ik geen vrije doorgang. Dus toen Tim Merlier aanging, zat ik wat ingesloten. Tim reed een erg goede sprint en ik moet hem feliciteren.”

Dat hij dit niveau al kan bereiken is het goede nieuws, concludeerde de Italiaan. “We weten dat de finale van maandag moeilijk is, maar we kijken alweer vooruit naar de volgende sprint woensdag, waar we opnieuw ons best gaan doen.”

Ploegleider Roberto Damiani zag een hechte ploeg rond kopman Viviani. “Iedereen vulde zijn rol perfect in en in de finale was Simone Consonni uitzonderlijk. We weten dat sprinten allesbehalve exacte wetenschap is. Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat we niet gewonnen hebben, want we waren overtuigd dat het erin zat voor Elia”, aldus de 62-jarige Italiaan.