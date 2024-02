dinsdag 27 februari 2024 om 14:57

Vittoria Guazzini wint nu wel in Le Samyn: “Echt een opluchting”

In 2022 en 2023 stond ze al op het podium van Le Samyn, maar wel op het laagste schavotje. Dit keer mocht Vittoria Guazzini de hoogste trede beklimmen. De Italiaanse rekende na een spannende finale, in een sprint, af met haar medevluchters.

Guazzini was na de finish in het flashinterview uiteraard erg blij met haar overwinning, zeker na de voorbije twee edities van Le Samyn. “Ik ben echt heel blij. Dit voelt als een opluchting. Het is de derde keer dat ik hier kom. De laatste twee jaar was ik derde. Twee jaar geleden maakte ik de fout door niet zelf aan te gaan in de sprint. Toen werd ik in extremis nog bijgehaald door het peloton. Ik wilde er vandaag dus wel echt voor gaan in de vlucht.”

De 23-jarige Italiaanse maakte aanvankelijk geen deel uit van de voorste groep, maar wist met de Oostenrijkse Christina Schweinberger de oversteek te maken naar Karlijn Swinkels, Anniina Ahtosalo en Anneke Dijkstra. Deze vijf vrouwen mochten het uiteindelijk gaan uitmaken voor de zege, al kwam het peloton in de finale nog erg dicht.

Vertrouwen

“Aan het einde zag ik het peloton nog komen, maar je moet erin blijven geloven. Zoals ik eerder al zei: ik wilde niks riskeren. Ik had ook vertrouwen in een goede afloop. Ik kende de finale en wilde tot het einde pushen. Ik ben ontzettend blij. Dit is mijn eerste zege op de weg. Mijn eerdere overwinningen bij de profs boekte ik tegen de klok. Het is altijd mooi om de handen in de lucht te steken.”