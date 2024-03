Visma | Lease a Bike ziet Robert Gesink uitvallen in Tirreno-Adriatico

Visma | Lease a Bike begint vandaag niet met zeven, maar slechts zes renners aan de derde etappe van Tirreno-Adriatico. Robert Gesink kwam dinsdag in de finale van de tweede rit ten val en heeft nog te veel last van de naweeën.

In de finale van de tweede etappe van Tirreno-Adriatico, op goed vijf kilometer van de finish in Follonica, werd het peloton opgeschrikt door een valpartij. Met Gesink en Chris Froome waren twee bekende namen betrokken bij de val. De twee ervaren klimmers konden hun weg wel weer vervolgen en wisten ook de finish te bereiken, maar hadden zich toch duidelijk bezeerd.

Froome moest na afloop zelfs even naar het ziekenhuis voor een medische controle, maar kwam met de schrik vrij en kan dus verder. Zijn generatiegenoot Gesink heeft daarentegen meer last van de crash en moet na twee etappes al de handdoek gooien.

Robert Gesink will not start in stage three.

He is experiencing the effects of his crash in yesterday’s stage.

Get well soon, Robert! 🍀 pic.twitter.com/jcUxtYOuHO

— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 6, 2024