vrijdag 8 maart 2024 om 09:11

Visma | Lease a Bike predikt geduld met Cian Uijtdebroeks: “Enige jaar dat hij onder de radar kan blijven”

Cian Uijtdebroeks werkt momenteel de Tirreno-Adriatico af aan de zijde van Tourwinnaar Jonas Vingegaard, nadat hij eerder ook de O Gran Camiño met de Deen afwerkte. Een bewuste zet van Visma Lease a Bike, dat hem wil laten groeien in de luwte.

“In de Giro staat hij bijvoorbeeld ook met Wout van Aert aan de start. Niet alle ogen en druk zullen op Cian zijn gericht”, legt ploegleider Maarten Wynants uit in gesprek met Het Laatste Nieuws. “We geloven dat hij op deze manier kan groeien. We hebben hoge verwachtingen van hem en hij heeft hoge verwachtingen van zichzelf. Tot nu toe ziet het er heel goed uit.”

Toch wil de ploeg niet te hard van stapel lopen met de jonge Belg, die nog altijd maar 21 is. Dit seizoen blijven de ambities van de ploeg uit bescheiden. “2024 is het enige jaar waarin hij nog een beetje onder de radar kan blijven. Het zou jammer zijn mocht hij dit voordeel niet ten volle gebruiken. Daar proberen we hem op te wijzen, dat hij zichzelf niet te veel druk oplegt. Neem de Giro, daar is Pogacar de topfavoriet. Ook daar kan Cian een beetje onderduiken. Er zullen nog genoeg jaren komen waar hij de favoriet en de kopman zal zijn.”

In de Ronde van Catalonië heeft Uijtdebroeks een eerste persoonlijke doel, naast medekopman en Vueltawinnaar Sepp Kuss. “Hij is nog heel jong, er is geen haast”, zegt vult die andere ploegleider, Grischa Niermann, aan. “Het is niet zo dat we dit jaar van hem verwachten dat hij een grote ronde wint. Hopelijk in de toekomst wel. Hij heeft het potentieel. Of het gaat gebeuren is een andere vraag. Voor de Belgen is het heel belangrijk om hem wat tijd te gunnen”, zegt hij met een kwinkslag.

Druk

In O Gran Camiño sprak Uijtdebroeks niet zo lang geleden nog met WielerFlits over de druk van de buitenwereld. “Nu is het nog relaxed”, vertelde de Belg in Galicië aan ons. Toch gaan straks veel ogen op hem gericht worden. Hoe bewaakt hij de balans tussen die ambitie en het koersen zonder druk? “Ik wil en moet straks wel gaan presteren. Dat heb ik ook nodig, maar als druk voelt dat niet aan.”