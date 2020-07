Virtual Tour de France slaat niet aan bij wielerfans maandag 20 juli 2020 om 15:31

De Virtual Tour de France is volgens kijkers geen groot succes, blijkt uit meerdere polls die ingevuld zijn door lezers en volgers van WielerFlits. De afgelopen drie weekenden sloeg Tourorganisator ASO de handen ineen met het virtuele platform Zwift om zes etappes ‘vanuit huis’ te rijden.

Een grote meerderheid van de WielerFlits-lezers stemde op de website op de optie ‘Ik vind er niets aan’ na de slotrit van de Virtual Tour. Dat ging om 70% van een totaal van ongeveer 600 stemmers. Een op de vijf liet weten de virtuele wedstrijden ‘soms wel leuk’ te vinden. Voor 5% was de Virtual Tour vermakelijk om naar te kijken.

Op ons social media-kanaal Instagram vroegen we onze volgers of de Virtual Tour de France voor herhaling vatbaar is. Een heel groot deel van de ruim 750 stemmers gaf aan dat zij een nieuwe editie van de computer-Ronde van Frankrijk niet zagen zitten, dat ging om 84%. De overige 16% vindt het wel voor herhaling vatbaar.

“Het zag er niet uit en bracht totaal niet de spanning mee die een echte wielerwedstrijd met zich meebrengt”, klinkt een van de bijgevoegde reacties.

Over de toekomst van eSports

Vanwege de coronacrisis groeide de aandacht voor het virtuele wielrennen. Eerder werd onder meer de virtuele Ronde van Vlaanderen live uitgezonden op tv. Of deze vorm van eSports een toekomst heeft, besprak Maxim Horssels in een aflevering van WielerFlits Legt Uit. Bekijk de video hieronder.