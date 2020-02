Viroloog over gevolgen coronavirus voor Italiaanse koersen: “Een maand is nog lang” dinsdag 25 februari 2020 om 17:49

Het coronavirus verspreidt zich na China nu ook over Europa, met besmettingen in landen als Italië, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Het virus heeft nu ook de sportwereld in zijn greep, aangezien veel evenementen zijn afgelast en wedstrijden als Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo in gevaar zijn.

Sporza vroeg aan viroloog Marc van Ranst hoe concreet de dreiging nu is. Gaan wedstrijden als Strade Bianche en Milaan-San Remo wel door, nu in Italië al diverse voetbalwedstrijden zijn afgelast? Koersdirecteur Mauro Vegni liet maandag al weten dat er geen plan-B is, mocht de overheid besluiten om sportevenementen in Milaan en Lombardije op te schorten.

“Het hangt af van hoe het virus zich de komende weken gedraagt”, zo vertelt Van Ranst. “Als het virus in Noord-Italië blijft en het aantal gevallen niet te fors stijgt, dan is er geen probleem. Maar we zien de afgelopen dagen wel dat het virus zich zuidelijker verplaatst. Dat maakt de situatie moeilijker”, zo schetst de viroloog.

“Gelukkig duurt het nog even vooraleer koersen als Milaan-San Remo op het programma staan. Een maand is nog lang”, aldus Van Ranst. Volgens de Belg lopen de renners weinig gevaar. “Op de fiets krijg je het virus niet, dat is dus niet het probleem. Bij de toeschouwers kan er wel een probleem zijn, maar in de buitenlucht is de concentratie aan viruspartikels veel kleiner dan bijvoorbeeld in een sporthal.”