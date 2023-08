maandag 28 augustus 2023 om 10:46

Vinokourov ziet kopman in Eritrese aanwinst: “Hij kan belangrijke resultaten voor ons behalen”

Astana Qazaqstan heeft de komst van Henok Mulubrhan wereldkundig gemaakt. De Eritreër komt van over Green Project-Bardiani CSF-Faizanè en tekent voor twee jaar. “Dit is een droom die uitkomt”, vertelt Mulubrhan in een persbericht.

De 23-jarige Mulubrhan staat dit jaar al op vijf profzeges. De Eritrëer won twee ritten en het eindklassement in de Tour du Rwanda en een etappe en het eindklassement in de Tour of Qinghai Lake.

Teammanager Aleksandr Vinokourov denkt dan ook in Mulubhrhan een kopman voor de komende jaren in huis gehaald te hebben. “We geloven er als ploeg in dat Henok een heel goede prof kan worden, die belangrijke resultaten voor Astana gaat behalen. Wat hij afgelopen seizoen op pro-continentaal niveau heeft laten zien is indrukwekkend en we kijken uit naar een geslaagde samenwerking.”

Mulubrhan vertelt zelf in het persbericht: “Ik ben enorm gemotiveerd. Bij Astana wil ik er alles aan doen om zo goed mogelijke resultaten voor mezelf en de ploeg te behalen. Mijn grootste doel is om beter te worden in de grote rondes en waardevolle ervaring op te doen. Astana is een van de beste ploegen ter wereld en het is echt een eer dat ik voor dit legendarische team mag rijden.

Eerder haalde de ploeg van Vinokourov al Lorenzo Fortunato, Ide Schelling, Max Kanter en Anton Charmig in huis voor 2024.