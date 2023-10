zondag 15 oktober 2023 om 20:00

Vinokourov blij met winst Lutsenko: “Extra startbewijzen voor Kazachstan in OS 2024”

Alexey Lutsenko kon na een halve week in de leiderstrui vandaag definitief de eindzege in de Ronde van Turkije binnenhalen. Tot grote tevredenheid van zichzelf, maar ook zijn ploegmanager Vinokourov zag enkele leuke bijkomstige gevolgen.

De Kazachse renner legde de basis voor zijn eindwinst op de Babadag. “Dat was een enorm lastige etappe. Daarna was het ook niet gemakkelijk, we hebben er met de ploeg alles aan gedaan om deze leidersplaats te beschermen”, reageerde Lutsenko achteraf in een statement van zijn ploeg. “Dit is de mooist mogelijke manier om mijn seizoen te eindigen. Zeker omdat ik een paar jaar geleden hier nog de duimen moest leggen: ik wilde graag beter doen.”

Vinokourov

Alexandr Vinokourov, teammanager van Astana Qazaqstan, zag het graag gebeuren. “Alexey kon in het eerste seizoensdeel zijn doelen niet behalen door ziekte en andere zaken, maar sinds de Aziatische Spelen rijdt hij weer op zijn gekende niveau rond. Heel belangrijk: want zo levert hij Kazachstan belangrijke punten op in de olympische ranking en twee van de vier olympische startbewijzen voor Parijs 2024.”