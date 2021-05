Vini Zabù keert in Hongarije terug in koers na schorsing

Vini Zabù keert woensdag in de Ronde van Hongarije terug in het peloton, nadat de ploeg voor 30 dagen werd geschorst vanwege twee recente dopinggevallen. Die schorsing liep donderdag af en dus mag het Italiaanse ProTeam weer koersen.

Door de dopingzaken van Matteo De Bonis (die op 16 februari positief testte op EPO) en Matteo Spreafico (tijdens de voorbije Giro d’Italia) mocht Vini Zabù tot 6 mei niet in actie komen als ploeg. In de Ronde van Hongarije wordt de competitie hervat. Het team wil met Jakub Mareczko scoren in de sprints; de Italiaan won een jaar geleden drie etappes en het puntenklassement in de ronde. Ook Edoardo Zardini heeft goede herinneringen aan de wedstrijd, de Italiaan werd twee jaar terug vierde in het algemeen klassement.

Vini Zabù wil er bij zijn comeback in het peloton meteen staan, laat ploegleider Francesco Frassi weten. “Wat er is gebeurd willen we achter ons laten en we willen een nieuwe start maken. Het seizoen is nog lang en vóór ons liggen nog veel kansen. Die willen we in de Ronde van Hongarije, een wedstrijd die ons goed ligt, meteen grijpen. Ondanks een paar moeilijke dagen hebben onze renners hard gewerkt en ze zijn klaar om te laten zien wat ze waard zijn.” De Ronde van Hongarije staat voor 12-16 mei op de kalender.