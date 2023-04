Vingegaard wil ook slotrit in Baskenland winnen

Jonas Vingegaard begint als leider in de Ronde van het Baskenland aan de slotrit. De Deen van Jumbo-Visma overleefde de voorlaatste etappe en wil zaterdag zijn derde ritzege boeken.

“Ik verwacht een heel uitdagende etappe”, doet Vingegaard zijn verhaal. “Alles is mogelijk. Ik moet nog met veel renners rekening houden.”

De afgelopen jaren zag Vingegaard het van dichtbij al vaker misgaan in het Baskenland. In 2021 pleegde de Deen samen met Primoz Roglic een coup in de slotrit en ontnam Roglic Brandon McNulty de leiderstrui.

“Ervaring heeft me geleerd dat de laatste etappe altijd chaotisch is. De leiderstrui blijft mijn prioriteit, maar als de mogelijkheid zich voordoet wil ik ook de etappe winnen. Ik zal er alles aan doen om de trui te behouden.”