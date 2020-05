Vingegaard verlengt contract bij Jumbo-Visma zondag 3 mei 2020 om 11:10

Jonas Vingegaard heeft zijn contract bij Team Jumbo-Visma verlengd. Dat maakte de renner bekend tijdens de uitzending van de Jumbo-Visma eCompetition. De 23-jarige Deen blijft twee jaar langer aan de geel-zwarte formatie verbonden.

Vingegaard had nog een contract tot eind dit seizoen, maar staat nu tot eind 2022 onder contract. “Ik ben hier erg blij mee. Dit is de beste ploeg om voor te rijden”, aldus Vingegaard. “Ik kan mij nog op meerdere punten ontwikkelen. En ik hoop dat we dat de komende jaren samen kunnen blijven doen”.

Vingegaard is bezig aan zijn tweede jaar voor de ploeg. Vorig jaar won hij een rit in de Ronde van Polen.