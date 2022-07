Jonas Vingegaard over vermeende rugklachten: “Mijn rug is helemaal prima”

Tadej Pogacar is nog altijd de grote favoriet om de Tour de France te winnen, maar met Jonas Vingegaard heeft hij wel een serieuze uitdager, zo lijkt het. Volgens de Franse krant Le Parisien kampt de Deen van Jumbo-Visma echter rugklachten. Voorafgaande aan de elfde rit naar de Col du Granon, ontkrachtte Vingegaard dit gerucht.

“Nee, hoor, ik heb geen rugproblemen. Ik heb geen problemen, ik weet niet waar dat bericht vandaan zou komen. Mijn rug is helemaal prima”, zei de klimmer in gesprek met de NOS. Momenteel staat Vingegaard op de derde plaats in het klassement. Hij heeft een achterstand van 39 seconden op Pogacar.

“Ik verwacht een beestachtige etappe, door de hitte én het zware parcours. Het is veel klimmen”, zei Vingegaard over de Alpenrit die op hem wachtte. Naast de Col du Granon, moeten de renners ook de Col du Galibier – via de Col du Télégraphe – bedwingen. “Ik hoop dat ik goede benen heb.”