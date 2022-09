Vingegaard over CRO Race: “Een goede voorbereiding richting Lombardije”

Jonas Vingegaard zal dinsdag weer eens een rugnummer opspelden. De Deense klimmer van Jumbo-Visma rijdt deze week met de CRO Race (27 september-2 oktober) zijn eerste wedstrijd sinds hij in juli de Tour de France won. Op een persconferentie keek hij vooruit naar de komende dagen.

Vingegaard hoopt zich in Kroatië met name klaar te stomen voor de Ronde van Lombardije, de Italiaanse najaarsklassieker die over goed twee weken op het programma staat. “Het is een goede voorbereidingskoers richting Lombardije. Ik had na de Tour behoefte aan rust, maar ik ben nu weer aan het opbouwen. We wilden het dit jaar met de ploeg wat anders aanpakken en daarom zijn we hier.”

“Ik ben heel erg blij om hier te zijn. Het is mijn eerste koers sinds de Tour. Ik hoop dat ik in vorm ben en dat we als ploeg een goede wedstrijd kunnen rijden. We komen met een sterk team aan de start. Ik ben in mijn kindertijd al eens op vakantie geweest in Kroatië en heb toen ook met de fiets gereden. Het is een mooi land.”

Vingegaard heeft na de Tour wat gas teruggenomen, maar is inmiddels weer volop bezig met zijn vak. “De laatste drie weken zat ik in Spanje om me voor te bereiden op de resterende koersen. Ik hoop dat mijn vorm nu al goed genoeg is, maar dat gaan we deze week zien in de koers. Het is een mooie ronde, al had ik liever wel een echte aankomst bergop gezien. Toch is het parcours alsnog erg heuvelachtig met wat bergen onderweg. Ik kijk ernaar uit.”

Een leven voor en na de Tour?

Na zijn Tourzege kwam er ontzettend veel op Vingegaard af. Zo werd hij vlak na de Tour als een ware held onthaald in zijn thuisland Denemarken. Bij een huldiging in Kopenhagen waren maar liefst 25.000 mensen aanwezig. Toch is zijn leven verder niet echt veranderd, laat hij weten op de persconferentie. “Er zijn nu wel meer mensen die me herkennen, maar ik ben nog altijd dezelfde Jonas.”