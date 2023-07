Vingegaard na kritische dopingvragen: “Rijden op andere brandstof dan Armstrong”

In de binnen- en buitenlandse media wordt er vol lof gesproken over de indrukwekkende Tourprestaties van Jonas Vingegaard, maar de Deense geletruidrager moest na de koninginnenrit van woensdag ook enkele meer kritische, doping-gerelateerde vragen beantwoorden.

Zo kwam L’Équipe dinsdag na de tijdrit al met een ander geluid. “Van een andere planeet”, begon de Franse sportkrant. Maar: “Zijn prestatie wakkerde ook een ander vuur aan, dat van achterdocht. De eeuwige minnares van de wielersport, die flirt met elke uitzonderlijke prestatie. Legitieme vragen, die smeulen in de as van het verleden. Erop antwoorden is een van de verantwoordelijkheden die horen bij de gele trui.”

Hoe kijkt Vingegaard hier eigenlijk naar? “Ik begrijp de scepsis. Ik begrijp dat het moeilijk is voor sommige mensen om, gezien wat er in het verleden gebeurd is, in het wielrennen te geloven. Maar we zijn allemaal andere renners dan toen. En ik kan met de hand op het hart zeggen: ik neem niks, doe niks wat verboden is. Ik neem niks wat ik niet aan mijn dochter zou geven”, citeert Het Laatste Nieuws de man in het geel.

In De Avondetappe bij de NOS komt Vingegaard met eenzelfde boodschap. “Ik kan zeggen dat dit niet tijden zijn zoals met Lance Armstrong. Wij rijden op andere brandstof dan Armstrong deed. De sport is nu duidelijk anders. Ik ben blij dat ik dinsdag de etappe heb gewonnen en ik ben er honderd procent zeker van dat niemand mij die zeges ooit nog zal afpakken.”