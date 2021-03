Vingegaard na dubbelslag in Italië: “Ik moest het slim spelen”

Jonas Vingegaard was vanzelfsprekend erg blij met zijn tweede overwinning van het seizoen. In de Settimana Internazionale Coppi e Bartali veroverde de Deen de etappezege èn de leiderstrui, met nog drie dagen voor de boeg.

“Natuurlijk ben ik blij met de overwinning vandaag. We hebben het echt heel erg goed gedaan. De ploeg was onwijs sterk en heeft me vandaag perfect geholpen”, liet Vingegaard via Jumbo-Visma weten. Nadat anderen de aanvallers Mauri Vansevenant en Juan Ayuso hadden bijgehaald, wist de Deen in de sprint bergop Iván Sosa te verslaan. “Ik moest het slim spelen. Ik wist dat als ik zelf het gat zou dichten, ik geen kans meer zou maken op de overwinning. Dus ik gokte en gelukkig dichtte Movistar het gat.”

Ploegleider Sierk-Jan de Haan zag zijn formatie ook al een goede ploegentijdrit rijden. “Vandaag was het enige doel om Jonas te beschermen en naar de voet van de klim te brengen. Hij heeft een snel eindschot en hij voelde gisteren al dat hij in goeden doen is. Toen de kopgroep wegreed, bleef Jonas kalm en wist hij het overzicht te bewaren. Hij gokte erop dat de aanvallers ingerekend zouden worden en toen dit gebeurde, schoof hij direct naar voren. Toen Sosa aanviel, ging hij erachteraan en sprintte door naar de zege. Hij heeft het heel knap gespeeld.”