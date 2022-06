Vingegaard na 1-2’tje in Dauphiné: “Ben weer terug op een hoog niveau”

In de slotetappe van het Critérium du Dauphiné was het al Jumbo-Visma wat de klok sloeg. De Nederlandse formatie deelde de lakens uit op weg naar het Plateau de Solaison en zag Jonas Vingegaard en Primož Roglič de buit verdelen op de top van de slotklim.

Roglič kroonde zich tot eindwinnaar, Vingegaard mocht na afloop het podium op als ritwinnaar. “Het is ongelofelijk”, begon de Deen zijn relaas in het flashinterview. “Het plan was dat ik zou aanvallen en dat Primož me dan zou volgen. Daar zijn we in geslaagd. We kunnen erg blij zijn met hoe de wedstrijd is verlopen.” De twee kleppers van Jumbo-Visma kwamen uiteindelijk gezamenlijk over de finish.

Roglič heeft de voorbije week laten zien dat hij op de goede weg is, goed drie weken voor de Tourstart in Kopenhagen, maar ook Vingegaard kan met vertrouwen toewerken naar de Tour. “Tijdens de voorjaarsklassiekers had ik niet mijn beste periode, maar ik ben nu weer terug op een heel hoog niveau. Daar ben ik uiteraard heel erg blij mee.”

In de komende Tour gaat Jumbo-Visma voor het allerhoogste. “In de Tour is het moeilijker voor ons om één en twee te worden, maar we mikken er wel op dat één van ons die koers wint”, is Vingegaard ambitieus.