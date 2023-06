Vingegaard maakt ‘beulswerk’ Jumbo-Visma af: “Het was ons plan om het zo te doen”

Met nog slechts één rit te gaan, staat Vingegaard in polepositie om ook de eindzege van het Critérium du Dauphiné binnen te halen. “Het Critérium du Dauphiné is een van de grootste wedstrijden ter wereld. Het zou een enorm grote eer zijn wanneer ik mijn naam op de erelijst mag bijschrijven. Voor het zover is, wacht ons morgen eerst nog de slotetappe. Dat is opnieuw een lastige rit. Misschien liggen er weer kansen, maar daar durf ik nu nog niet veel over te zeggen. We gaan in ieder geval de gele leiderstrui verdedigen.”