Vingegaard: “Ik ga er alles aan doen om de Coppi e Bartali te winnen”

Voor Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma kan het niet op in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. In San Marino sleepte de Deen zijn tweede etappezege binnen en daarmee verstevigde hij zijn koppositie in het algemeen klassement.

Dat het wederom een mooie overwinning voor hem en de ploeg was, liet Vingegaard naderhand weten. “Zonder de rest van de ploeg had ik het hier niet kunnen afmaken. Ik wist dat ik hier mee kon doen om de winst. Daarom reageerde ik op elke aanval in de slotkilometers, ook om voorin te blijven. In de sprint had ik nog voldoende overschot om de etappe te winnen. Morgen verwacht ik een zware etappe, maar ik ga er alles aan doen om het eindklassement te winnen.”

Ook Sierk Jan de Haan, ploegleider van Jumbo-Visma in de Italiaanse etappekoers, was tevreden met de overwinning van Vingegaard. “We wisten dat het een mooie aankomst was voor Jonas. Het hele team heeft het fantastisch gedaan en iedereen heeft een aandeel in deze winst. Morgen moeten we nog één keer knallen. We zullen zien waar dat toe leidt.” Morgen, op de slotdag, rijdt het peloton rond Forlì en moet zevenmaal de Rocca delle Caminate worden beklommen.

Vingegaard verdedigt in het algemeen klassement een voorsprong van zeven seconden op Nick Schultz. Ethan Hayter is de nummer drie, op elf tellen.