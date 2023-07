‘Vingegaard heeft Pogacar nog niet de genadeklap gegeven’

Video

Mathieu Heijboer dacht aan een maximaal verschil van twintig tot dertig seconden voorafgaand aan de tijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, zonder te voorspellen in wiens voordeel dat dan ging zijn. Het werd één minuut en 38 seconden in het voordeel van de Deen. Die deelde daarmee een mokerslag uit. Maar is de Tour de France 2023 beslist? Dat zie of hoor je in de nieuwe WielerFlits Podcast!

Een levensgroot gat sloeg Vingegaard dinsdagmiddag ten opzichte van Pogacar. Maar ook daarachter was het gat groot tussen de Sloveen en Wout van Aert, die opnieuw net tekort voor de dagzege. “Wat een absurde prestatie”, zegt Maxim. “Vingegaard heeft echt een mokerslag uitgedeeld aan Pogacar. In de bergen waren ze steeds ontzettend aan elkaar gewaagd, maar nu pakt hij op 22 kilometer een gigantisch gat van een minuut en achtendertig seconden. Dat hadden ze bij Jumbo-Visma niet verwacht, Vingegaard zelf niet, Pogacar idem en ook UAE Emirates niet.”

De vraag is nu of de Tour al beslist is. De meningen zijn daarover verdeeld. “Ik stond na afloop naast onze collega Alberto Contador, hoe gek dat ook klinkt”, vertelt Youri. “Hij zei me dat de Tour zeker nog niet beslist is, puur omdat het Pogacar is die de nummer twee is. Ook bij Jumbo-Visma durven ze nog niet te juichen en waken ze voor de rit van woensdag naar de Col de la Loze. Dan kan het zo maar andersom zijn. Zelf denk ik wel dat de Tour beslist is en die mening deelt ook Tom Dumoulin, die me na afloop zei dat hij niet inziet dat Pogacar nog twee minuten goedmaakt.”

Maxim en Youri keken ook alvast uit naar de koninginnenrit in de Tour, die woensdag onder meer voert over de Col de Saisies, Cormet de Roselend en de loodzware Col de la Loze. “Voor de afdaling van die laatste klim is een gevaarlijke”, stipt Maxim aan. “Toch hebben we gezien dat Pogacar en Vingegaard daar het verschil ten opzichte van elkaar niet kunnen maken”, pikt Youri meteen in. “Het is nu de vraag of Jumbo-Visma vasthoudt aan hun plan. Dat doen ze al heel de ronde. Als ze dat ook woensdag blijven doen, zullen ze er een lange en slopende rit van maken.”

Komen onder meer Frans Maassen, Richard Plugge, Tom Dumoulin, Mathieu Heijboer, Arthur van Dongen en Wout van Aert aan het woord. Logischerwijs was de stemming in het kamp van Jumbo-Visma opperbest, maar viel ook de ongelukkige tijdrit van Team dsm-firmenich op. Die ploeg kreeg af te rekenen met twee valpartijen in de eerste bocht van een tijdrit en daarnaast kwamen twee renners van hen te laat voor de start van hun tijdrit. Hoe dat zit en waarom ze zich bij Jumbo-Visma nog niet zegezeker voelen, hoor en zie je in een nieuwe WielerFlits Update.

