Vingegaard drukt geruchten de kop in: “Van Aert blijft gewoon in deze Tour”

Voor de start waren er geruchten dat Wout van Aert bezig was aan zijn laatste dag in de Tour de France, maar zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard verwijst de geruchten naar het rijk der fabelen. “Ik kan je vertellen dat Wout gewoon in deze Tour blijft. Hij gaat nergens heen”, is de Deen duidelijk.

Voor de start van de tiende etappe, met aankomst in Issoire, liet de voor Lidl-Trek uitkomende Mattias Skjelmose weten dat Van Aert naar huis trekt. “Ik heb geruchten gehoord dat hij morgen naar huis gaat. Ik denk dan ook dat Jumbo-Visma vandaag een vlucht met Van Aert zal laten lopen”, tekende het Deense TV2 op uit de mond van de Deense klimmer.

In het flashinterview na afloop van de rit, komt geletruidrager Jonas Vingegaard echter met een andere boodschap. “Ik kan je vertellen dat Wout gewoon in deze Tour zal blijven. Hij gaat nergens heen”, geeft de klassementskopman van Jumbo-Visma aan.

Over de rit had Vingegaard het volgende te vertellen: “Het was een zware etappe, maar dat had ik ook wel verwacht. Als je kijkt naar het profiel, dat leent zich voor een zware wedstrijd. Het was dan ook een lastige rit, al kwam dat ook door de warmte. In de beginfase ging Tadej Pogacar nog in de aanval, maar in de finale namen andere ploegen het over en was het wat meer relaxed.”

De renners moesten vandaag in zeer warme omstandigheden koersen, maar Vingegaard hoor je niet klagen. “Ik ga normaal altijd goed om met de hitte en ik voelde me vandaag ook vrij goed. Ik hoop dat het de komende dagen ook zo warm blijft.”