Vingegaard blikt vooruit op slotweek: “Ik verwacht veel aanvallen in de Pyreneeën”

Na vijftien etappes is Jonas Vingegaard de grote favoriet om de Tour de France te winnen. De Deen van Jumbo-Visma begint dinsdag met meer dan twee minuten voorsprong aan de slotweek van de Tour, maar met nog drie Pyreneeënritten en een individuele tijdrit voor de boeg is de strijd nog allerminst gestreden.

Vingegaard keek op de laatste rustdag met de NOS terug op een al veelbewogen Tour, maar met name vooruit naar die allesbeslissende en o zo belangrijke slotweek. Er werd hem allereerst gevraagd naar de opgaves van zijn ploeggenoten Primož Roglič en Steven Kruijswijk. “Het is natuurlijk nooit goed om twee van zulke renners te verliezen, maar we hebben nog altijd een sterke ploeg. We gaan gewoon ons best doen en dan zien we wel waar we uitkomen”, blijft de man in de gele trui nuchter.

In het algemeen klassement heeft Vingegaard nu een voorsprong van 2m22s op Tadej Pogačar, maar de Deen staart zich niet blind op de tweevoudige Tourwinnaar. Zo verwacht hij ook nog wel iets van de mannen van INEOS Grenadiers. De Britse formatie heeft met Geraint Thomas, Adam Yates en Tom Pidcock nog drie ijzers in het vuur. “Het zou me niet verbazen als ze me proberen aan te vallen in de slotweek, door ook van ver aan te gaan.”

En dan is er ook nog UAE Emirates, de ploeg van Pogačar. Vingegaard: “Ze zullen het zeker nog proberen, maar in de finale is het wel man tegen man. Dat hebben we al gezien op de Col du Granon en Alpe d’Huez. Al zagen we toen ook dat je als ploeg iets kunt ondernemen. Ik verwacht veel aanvallen, straks in de Pyreneeën. Het zal bovendien ook weer warm worden. Het worden uitputtende etappes.”

“Ik ben nog altijd vrij relaxed”

“Ik moet waakzaam zijn en gewoon op iedereen letten. Als er nu iemand aanvalt, kijken ze wellicht wat meer naar mij. Het is natuurlijk wel een andere situatie, nu ik het geel om mijn schouders heb”, schetst Vingegaard, die naar eigen zeggen echter geen last heeft van bijkomende stress. “Ik zie het zeker niet als een last. Ik ben nog altijd vrij relaxed. Er komt wel meer bij kijken, maar ik was er op voorbereid. Ik had het eigenlijk nog erger verwacht.”

“Ik dacht dat je als geletruidrager elke dag pas twee tot drie uur later bij het hotel zou aankomen, maar dat is niet zo”, vervolgt Vingegaard. “Ik vind het vooral ongelofelijk mooi om de gele trui te dragen. Als ik win, dan win ik. En als ik niet win, dan is dat maar zo.” Erg veel last van zijn valpartij van zondag, heeft hij niet meer. “Ik heb goed geslapen, al heb ik wel wat schaafwonden. Dat prikt een beetje, maar dat is normaal na zo’n val. Verder is er niks aan de hand.”