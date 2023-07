Vingegaard bezoekt Van Aert in België om Tourzege en geboorte zoon te vieren

Jonas Vingegaard heeft maandag op de weg naar Nederland een tussenstop gemaakt in België om langs te gaan bij Wout van Aert. De Deense Tourwinnaar nam een speciale gele trui mee voor Jerome, het zoontje van Van Aert dat tijdens de Tour werd geboren.

Van Aert gaf in de achttiende etappe van de Tour op om bij de geboorte van zijn zoontje een dag later te zijn. In de zeventien etappes die hij wel reed, verrichte de Belg belangrijk werk voor Vingegaard. Zo bracht Van Aert na een sublieme inspanning in de zesde etappe de Deen bijna naar de top van de slotklim Cauterets.

Vingegaard kon het werk van zijn ploeggenoot duidelijk waarderen, getuige zijn bezoekje in Herentals.

If you pass Belgium there’s only one extra stop to make! 🤩💛 pic.twitter.com/OZbVYRe6LR — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 24, 2023