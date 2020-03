Vincenzo Nibali: “Verplaatsing van de Spelen naar 2021 is geen slecht idee” zaterdag 21 maart 2020 om 09:06

Voor Vincenzo Nibali staat het seizoen nog altijd in het teken van de olympische wegwedstrijd in Tokio. Toch denkt hij niet dat het verplaatsen van de Spelen naar 2021 een slecht idee is. “Ik ben nu 35 jaar, dus dan kan het nog steeds een doel voor mij zijn.”

Nibali bevestigde in een Facebook Live-sessie dat zijn seizoen, hoe dat er ook gaat uitzien nu het coronavirus over de wereld waart, nog altijd in het teken staat van de olympische wegwedstrijd in Tokio. “We weten simpelweg niet wat mijn mogelijke wedstrijdprogramma wordt. Er zijn heel veel problemen en de organisaties proberen een oplossing te vinden. Het is allemaal afhankelijk van of de Spelen doorgaan en de data van de drie grote ronden.”

De olympische wegwedstrijd staat vooralsnog gepland voor over vier maanden en vier dagen. “De Spelen worden maar eens in de vier jaar gehouden, dus zijn erg belangrijk”, zei Nibali. “We zullen zien of ze plaatsvinden of dat we een jaar moeten wachten. Ik denk niet dat het verplaatsen van de Spelen naar 2021 een slecht idee is. Ik ben nu 35 jaar, dus het kan nog steeds een doel voor mij zijn. Het draait allemaal om ernaartoe pieken.”

Nibali lijkt nog altijd graag de Giro d’Italia te willen rijden, met de Tour alleen als overweging als de Spelen zouden worden uitgesteld. “Ik ga overleggen met het team en manager Luca Guercilena, zoals we dat altijd ’s winters doen, om een ad-hockalender samen te stellen. Ik denk dat alle drie de grote ronden even lang moeten blijven. Ik ben het niet eens met het idee van een ingekorte Giro. Dat zou niet logisch zijn.”