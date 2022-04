Vincenzo Nibali tevreden na Giro di Sicilia: “Op de goede weg”

Vincenzo Nibali moest, nadat hij vorig jaar de eindzege greep, nu genoegen nemen met de vierde plaats in de Giro di Sicilia. In de slotetappe reed de geboren Siciliaan aanvankelijk met de beste renners de Etna omhoog, maar uiteindelijk kwam hij als vierde over de streep en greep hij in het eindklassement net naast het podium.

Voor Nibali was de Giro di Sicilia zijn eerste koers sinds de GP Industria eind maart. Tussendoor verbleef hij namelijk op de Teide voor een hoogtestage. “Ik denk dat het voor mij een zeer goede test was na het trainingskamp op hoogte en in aanloop naar de Giro d’Italia”, zei de Haai van de Straat van Messina na afloop van de slotetappe naar de Etna op de website van zijn ploeg Astana Qazaqstan.

Volgens Nibali was het een mooie wedstrijd. “Ik heb bovendien het gevoel dat ik op de goede weg ben. Ik heb vandaag het maximale gedaan wat ik kon en in het algemeen kon ik niet meer doen tijdens deze vier dagen. Ik ben dus best tevreden met mijn vorm en mijn resultaat”, concludeerde hij. “Ik feliciteer Damiano Caruso met deze mooie overwinning. Ik ben blij dat een andere Siciliaan deze wedstrijd heeft gewonnen.”