Vincenzo Nibali over Giro: “INEOS Grenadiers zal het referentiepunt zijn” vrijdag 2 oktober 2020 om 19:10

Vincenzo Nibali denkt dat de druk in de Giro d’Italia op de schouders van INEOS Grenadiers komt te liggen. “Zij zullen het referentiepunt zijn, vanwege wat ze hebben laten zien”, zegt de kopman van Trek-Segafredo. “Geraint Thomas deed het heel goed in Tirreno-Adriatico.”

“Ook Simon Yates was daar goed, maar wij hebben zelf ook een sterk team”, weet Nibali na de laatste voorbereidingskoers. Hij is ook waakzaam voor Jakob Fuglsang. “De laatste twee jaar heeft hij zich goed ontwikkeld. Hij is heel sterk geworden. Hij gaat nu voor een goed klassement in de GIro en ik denk dat hij een van de topfavorieten is voor de eindzege.”

De Giro begint met vier etappes op Sicilië, het eiland waar Nibali opgroeide. De ogen zijn vooral gericht op de derde rit, als de finish op de Etna ligt. “Ik ken bijna elke kant van de Etna nog. Ik wilde graag nog langskomen voor een verkenning, maar door de lockdown heb ik de kans daar niet voor gehad”, zegt Nibali. “Ik weet niet of ik de kans krijg om een rit te winnen op Sicilië, maar dat is ook mijn doel niet in deze Giro.”

Nibali gaat in ieder geval met een goed gevoel van start zaterdag. De 35-jarige Italiaan werd onlangs nog vijftiende op het WK in Imola. “Daar voelde ik mij goed, maar er is weer wat tijd overheen gegaan dus ik voel mij alweer iets beter”, aldus de Haai van Messina.