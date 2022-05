Vincenzo Nibali over Blockhaus-rit: “Ik voelde me misschien beter dan ik had gehoopt”

Vincenzo Nibali zat er in de Giro d’Italia goed bij in de etappe naar Blockhaus. Tot in de laatste vijf kilometer maakte de Italiaanse kopman van Astana Qazaqstan deel uit van de favorieten groep en uiteindelijk kwam hij als achtste over de finish. Door zijn optreden kwam hij terug tot de dertiende plaats in het algemeen klassement.

“Ik probeerde de klim in een regelmatig ritme te doen, want mijn plan was om te verdedigen en niet om aan te vallen”, blikte Nibali na afloop terug op de website van zijn ploeg. “We besloten samen met de ploeg om gedurende de dag sterk te blijven en te zien waar ik aan het eind van de etappe kon komen. Eigenlijk werkten de benen vrij goed en ik voelde me misschien beter dan ik had gehoopt.”

Dat het een zware dag was, merkte ook de winnaar van de Giro van 2013 en 2016. “Het was een erg warme dag, misschien wel de eerste echt warme dag van deze Giro, dus veel renners hadden er last van. De etappe bleek ook een echte uitdaging te zijn met meet dan vijfduizend meter hoogteverschil. Het lijkt wel als er vele jaren voorbij zijn gegaan sinds de Giro voor het laatst een etappe van zo veel hoogteverschil had.”

Nibali kon tevreden zijn met zijn optreden en resultaat en was blij dat na deze zware etappe een rustdag volgde. “Ik denk dat het een goede etappe was voor ons en nu ben ik blij dat we een rustdag ingaan. Dat geeft ons de mogelijkheid om een beetje te herstellen.”