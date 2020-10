Vincenzo Nibali: “Opgave Pieter Weening is een zwaar verlies” woensdag 7 oktober 2020 om 19:40

Vincenzo Nibali stelde na Giro-etappe naar Camigliatello Silano vast dat het een heel specifieke en verraderlijke dag was geweest. “Zoals verwacht. De rit was niet gemakkelijk te interpreteren, waardoor het vooral qua concentratie veeleisend was, met name in de finale.”

Trek-Segafredo had besloten om te proberen het tempo te bepalen op de laatste beklimming, de Valico di Montescuro, liet Nibali weten via zijn ploeg. “Maar toen merkten we dat er niet echt een selectie kon worden gemaakt. In de afdaling nam ik uit voorzorg de leiding. Ik wist echt niet hoe gevaarlijk het gladde asfalt zou zijn en ik wilde risico’s vermijden.”

Uiteindelijk kwam de Italiaan als twaalfde over de streep, in de groep favorieten. In het klassement schoof hij een plaatsje op en staat hij nu vijfde, op 1m01s van leider João Almeida. “Het is goed om zonder problemen een potentieel gevaarlijke etappe achter ons te hebben gelaten, ook al is de opgave van Pieter Weening een zwaar verlies.”